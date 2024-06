Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben dem Leitindex Kospi am Dienstag ins Plus verholfen.Der Kospi gewann 0,35 Prozent auf 2.774,39 Zähler hinzu.Unterdessen gibt es laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap aber Warnungen, dass die Korrektur an der Wall Street weitergehen könnte.Gewinnmitnahmen bei Technologieaktien würden den südkoreanischen Markt einem Abwärtsdruck aussetzen, wurde Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.