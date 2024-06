Beamte Südkoreas und der USA unterstreichen zum Jahrestag des Kriegsausbruchs Stärke der Allianz

Photo : YONHAP News

Hohe Beamte Südkoreas und der USA haben zum 74. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs (1950-53) die Stärke der Allianz betont.Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, und Kelly McKeague, Direktor der US-Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten, U.S. Defense POW/MIA Accounting Agency, zogen am Dienstag in Alexandria im Bundesstaat Virginia Bilanz über die gemeinsamen Friedensanstrengungen.Letzte Woche hatten Russland und Nordkorea bei einem Gipfeltreffen in Pjöngjang eine umfassende strategische Partnerschaft beschlossen.Der Vertragsabschluss habe in beängstigender Weise an das Unglück vor 74 Jahren erinnert, sagte Cho bei der Veranstaltung zum Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs, der lediglich mit einem Waffenstillstandsabkommen endete.Als Nordkorea 1950 in den Süden einfiel, seien russische Panzer, Flugzeuge und Munition verwendet worden. Heute, nach vielen Jahren, würden sich diese beiden Länder wieder zusammenschließen. Die kommunistische Koalition von vor sieben Jahrzehnten sei als Achse des Aufruhrs wiederbelebt worden, so der Botschafter.McKeague hob die Robustheit der Allianz zwischen Südkorea und den USA hervor. Die Allianz sei im Wasser vor Incheon, auf den Schlachtfeldern von Chosin und am Himmel über Suwon geformt worden, sagte der US-Beamte in Anspielung auf entscheidende Gefechte in dem Konflikt. Truppen der USA, Südkoreas und von anderen Staaten hätten gemeinsam gekämpft, um Tyrannei zu überwinden und die Freiheit zu verteidigen, hieß es weiter.