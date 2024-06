Autorin und Illustratorin Yum Hyewon mit Boston Globe-Horn Book Award ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Autorin und Illustratorin Yum Hyewon ist mit dem US-amerikanischen Literaturpreis Boston Globe-Horn Book Award ausgezeichnet worden.Nach Angaben von Boston Globe Media am Dienstag (Ortszeit) wurde „Ode to a Bad Day“ zum Honor book in der Kategorie Bilderbücher gewählt.Das Bilderbuch wurde von Chelsea Lin Wallace geschrieben und von Yum illustriert.Die Boston Globe-Horn Book Awards wurden 1967 ins Leben gerufen und werden von der Zeitschrift „The Horn Book Magazine“ vergeben. Es werden in den Kategorien Roman und Gedichte, Sachbücher sowie Kinderbücher Preisgewinner und Bücher mit Ehrenauszeichnung ausgewählt.Yum studierte Malerei an der Seoul Nationaluniversität und lebt derzeit in New York.