Präsident Yoon geht an Bord des Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag den US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt besucht.Das Schiff liegt im Marinestützpunkt in Busan vor Anker.Yoon sagte dabei, dass der Südkorea-Besuch des Schiffs das eiserne Sicherheitsversprechen der USA gegenüber Südkorea, einschließlich der starken erweiterten Abschreckung, symbolisiere.Yoon ist als dritter amtierender Präsident Südkoreas an Bord eines US-Flugzeugträgers gegangen, nachdem Park Chung-hee 1974 und Kim Young-sam 1994 ein solches Schiff besichtigt hatten.Yoon sagte auch, die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan, die die Werte der liberalen Demokratie teilten, werde neben der südkoreanisch-US-amerikanischen Allianz zu einem weiteren starken Abschreckungsmittel.Die USS Theodore Roosevelt verfügt über ein Flugdeck, das dreimal so groß wie ein Fußballfeld ist. Sie trägt über 90 Flugzeuge, zu ihrem Verband zählen ein bis zwei Kreuzer und ein bis zwei nukleargetriebene U-Boote. Daher wird sie auch als schwimmende Militärbasis bezeichnet.Die USS Theodore Roosevelt war letzte Woche erstmals in Südkorea eingelaufen. Sie wird an der trilateralen Übung Südkoreas, der USA und Japans namens „Freedom Edge“ teilnehmen.