Seouler Buchmesse heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Internationale Buchmesse 2024 ist am heutigen Mittwoch eröffnet worden.Die Buchmesse findet fünf Tage lang im Kongress- und Messezentrum COEX im Süden Seouls statt.Das Thema des größten Bücherfests des Landes lautet dieses Jahr „Houyhnhnm“. Die Houyhnhnms sind eine Rasse intelligenter Pferde, die in dem Land leben, das Gulliver im Roman „Gullivers Reisen“ auf seiner vierten Reise besucht. Das Land der Houyhnhnms stellt eine vernünftige und perfekte Welt dar. Mit diesem Thema wird dazu aufgerufen, sich in einer von Kriegen und künstlicher Intelligenz geprägten turbulenten Welt mit den Werten des Friedens und der Bedeutung der Vernunft auseinanderzusetzen.Dieses Jahr nehmen etwa 350 südkoreanische Verlage sowie 122 Verlage und relevante Organisationen aus 18 anderen Ländern an der Messe teil. Etwa 450 Programme, einschließlich der Ausstellung von Büchern und Vorträgen, sind vorgesehen.Das diesjährige Gastland ist Saudi-Arabien. Mit vielfältigen Veranstaltungen, darunter Gespräche über Bücher, Bücherausstellungen sowie Kultur- und Filmaufführungen, wird die arabische Kultur vorgestellt.