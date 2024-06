Zahl der Geburten im April erstmals seit 19 Monaten gestiegen

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im April erstmals seit 19 Monaten gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im April 19.049 Kinder geboren. Das sind 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Der Zuwachs kam zustande, nachdem die monatlichen Geburtenzahlen seit Oktober 2022 im Vorjahresvergleich stets zurückgegangen waren.Trotzdem wurde weiterhin die 20.000er-Marke unterschritten und der bisher zweitniedrigste Stand in einem April verbucht.Die Zahl der Sterbefälle kletterte gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 28.659.Damit setzte sich ein natürlicher Bevölkerungsrückgang fort, und zwar um 9.610 im April.