Nordkorea gibt Weißbuch zu Koreakrieg heraus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag, dem 74. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs, ein Weißbuch veröffentlicht.Darin hat das Land seine Entschlossenheit für die Vergeltung gegenüber den USA unterstrichen.Nordkorea begeht den 25. Juni als Tag des Kampfs gegen den US-Imperialismus.In dem vom Amerika-Institut des nordkoreanischen Außenministeriums herausgegebenen Weißbuch wird den USA vorgeworfen, seit 1950, dem Jahr des Kriegsausbruchs, bis in die jüngste Zeit ihre Erpressung mit nuklearen Drohungen gegen Nordkorea stufenweise erweitert und intensiviert zu haben. Sie hätten beim nordkoreanischen Volk unauslöschliche Narben hinterlassen und das Sicherheitsumfeld Nordkoreas schwer verletzt.Auch neue Generationen, die nach dem Krieg geboren wurden, seien zur Zielscheibe der nuklearen Drohungen der USA geworden. Sie wüchsen auf, indem sie Pulvergeruch aus Übungen für einen Atomkrieg röchen, hieß es.Man warte nur die Zeit ab, in der es eine vollständige Abrechnung der Sünden der USA geben werde, heißt es im Weißbuch weiter.