Nordkorea will erfolgreich Test für Rakete mit mehreren Sprengköpfen durchgeführt haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich einen Test durchgeführt, um sich Kapazitäten für Raketen mit mehreren Sprengköpfen zu sichern.Die Angaben stehen im Widerspruch zu Erkenntnissen der südkoreanischen Streitkräfte, wonach der Raketentest am Mittwoch fehlgeschlagen sei.Nordkoreas Raketenbehörde ließ am Donnerstag über die Nachrichtenagentur KCNA mitteilen, dass erfolgreich die Abtrennung und Lenkung mehrerer Sprengköpfe erprobt worden sei.Der Test habe der Sicherstellung von MIRV-Kapazitäten gedient.Die Abkürzung steht für Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles oder unabhängig zielbare Mehrfach-Wiedereintrittskörper. Mittels dieser Technologie können mit einer einzigen Trägerrakete mehrere Ziele gleichzeitig angegriffen werden.Südkoreas Streitkräfte hatten nach dem Test ihre Einschätzung präsentiert, dass die Rakete in der Luft explodiert sei. Die Rakete sei um 5.30 Uhr von einem Gebiet in oder nahe Pjöngjang aus abgefeuert worden. Nach etwa 250 Kilometern Flug sei sie über dem Ostmeer explodiert, hatte der Vereinigte Generalstab mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur Yonhap erfuhr aus militärischen Kreisen, dass Nordkorea eine Hyperschallrakete erprobt haben könnte.KCNA meldete, dass für den Test die erste Antriebsstufe einer mit Festbrennstoff angetriebenen Mittelstreckenrakete in einem Radius von 170 bis 200 Kilometern genutzt worden war. Die abgetrennten Sprengköpfe seien exakt in drei Ziele gelenkt worden, hieß es weiter.