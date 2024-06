Südkorea, USA und Japan einig über Kooperationsausbau bei Lieferketten und Spitzentechnologie

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben vereinbart, die Zusammenarbeit bei Lieferketten und Spitzentechnologien weiter zu verstärken, um die Sicherheit in der indopazifischen Region zu fördern.Die Einigung trafen der südkoreanische Industrieminister Ahn Duk-geun, US-Handelsministerin Gina Raimondo und der japanische Industrieminister Ken Saito beim ersten trilateralen Industrieministertreffen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.Sie teilten in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen mit, dass die Kooperation für die Stärkung der Resilienz der Lieferketten in Schlüsselsektoren, darunter Halbleiter und Batterien, absoluten Vorrang habe.Die Minister einigten sich, die Koordinierung von Exportkontrollen bei Spitzentechnologien zu intensivieren und private Partnerschaften für gemeinsame Forschung und Innovation im Bereich fortschrittlicher industrieller Technologien zu fördern. Auch wurde vereinbart, die Zusammenarbeit im Bereich kritischer Mineralien auszubauen.Raimondo sagte vor dem Treffen, es sei das erste Mal, dass die Industrieminister Südkoreas, der USA und Japans zusammengekommen seien. Es bestehe kein Zweifel daran, dass das Treffen historisch sei.Ahn sagte, es gebe keine besseren Partner als Südkorea, die USA und Japan, wenn es um Spitzentechnologie und Innovation gehe.