Asiatische Währungen gegenüber US-Dollar auf 19-Monats-Tief gefallen

Photo : KBS News

Aufgrund des anhaltend starken US-Dollar ist der Wert asiatischer Währungen auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen.Der Bloomberg Asia Dollar Index lag am Donnerstag bei 89,98. Das entspricht dem niedrigsten Wert seit dem 3. November 2022, damals waren es 89,09.Der Index bildet die Entwicklung eines Korbs aus neun asiatischen Währungen gegenüber dem US-Dollar ab. Dazu zählen der koreanische Won, der chinesische Yuan und der Singapur-Dollar.Der US Dollar Index, der den Wert des US-Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen anzeigt, stand um 10.30 Uhr am Donnerstag bei 106,02. Am Vortag wurde erstmals seit Anfang Mai die Marke von 106 überschritten.Der japanische Yen rutschte am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 37 Jahren ab. Der Wechselkurs überschritt erneut die Marke von 160 Yen pro US-Dollar. Gegenüber dem Euro fiel die japanische Landeswährung auf ein Rekordtief.Der Yen verlor im laufenden Jahr um über zwölf Prozent gegenüber dem Greenback.