ASEAN-Korea-Musikfestival ROUND findet im Juli in Busan statt

Das ASEAN-Korea-Musikfestival 2024 ROUND in Korea findet am 6. und 7. Juli in der KBS Hall in Busan statt.Bei dem von KBS veranstalteten Festival werden Musiker aus elf asiatischen Ländern, darunter Thailand, Kambodscha und den Philippinen, auftreten.Zu den Teilnehmern aus Südkorea zählen die Band Nell, BamBam, Kim Yuna und H1-Key.Das Musikfestival ROUND findet dieses Jahr zum vierten Mal statt und soll mittels Musik den Austausch und die Kommunikation zwischen Korea und den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN fördern.Die Veranstaltung wird über KBS World TV und den YouTube-Kanal von KBS weltweit übertragen.