Südkorea weist Nordkoreas Behauptung über erfolgreichen Raketentest zurück

Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas hat der Behauptung Nordkoreas widersprochen, am Mittwoch erfolgreich einen Test zur Abtrennung mehrerer Raketensprengköpfe durchgeführt zu haben.Die entsprechende Mitteilung von heute sei nichts anderes als ein Mittel zur Täuschung und Übertreibung, sagte JCS-Sprecher Lee Sung-jun am Donnerstag vor der Presse.Mehrere Gefechtsköpfe würden im Sinkflug einer Rakete abgetrennt. Die gestern von Nordkorea gestartete Rakete sei jedoch in der frühen Flugphase explodiert, erklärte Lee.Selbst die vielen Videos und Fotos, die von Zivilisten aufgenommen worden seien, ließen erkennen, dass der Flug nicht normal verlaufen sei, hieß es.Er sagte auch, dass die von Nordkorea präsentierte Rakete der mit Flüssigtreibstoff angetriebenen Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-17 ähnele, die Nordkorea am 16. März 2023 gestartet hatte. Es sei denkbar, dass Nordkorea Fotos manipuliert habe.Lee fügte hinzu, es sei die gemeinsame Einschätzung der südkoreanischen und US-amerikanischen Militärs, dass der Raketenstart fehlgeschlagen sei.