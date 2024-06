K-Pop-Gruppe Seventeen wird UNESCO-Jugendbotschafter

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Seventeen ist zum UNESCO-Botschafter des guten Willens für die Jugend ernannt worden.Nach Angaben ihrer Agentur wurden die Mitglieder der Gruppe am Mittwoch (Ortszeit) im UNESCO-Hauptquartier in Paris formell zu den Jugendbotschaftern ernannt. Seventeen sind die ersten K-Pop-Sänger, die offizielle UNESCO-Botschafter des guten Willens wurden.Die Gruppe sagte in ihrer Dankesrede, dass sie dank der Liebe ihrer Fangemeinde Carat eine enge Bindung und ein Zugehörigkeitsgefühl zur jungen Generation in der Welt aufgebaut habe. Die Mitglieder würden sich dafür einsetzen, mit Liebe und Unterstützung füreinander gefestigte globale Jugendgemeinschaften zu schaffen.Seventeen beschlossen, anlässlich der Ernennung eine Million Dollar zu spenden und gemeinsam mit der UNESCO das Programm „Global Youth Grant Scheme“ durchzuführen.Die 13-köpfige Gruppe hatte im August 2022 gemeinsam mit der Koreanischen UNESCO-Kommission die Kampagne „Going Together“ gestartet, um die Jugend für die Bekämpfung der Polarisierung in der Bildung und eine nachhaltige Zukunft der Bildung zu interessieren. In deren Rahmen beteiligten sich Seventeen an einem Projekt zur Bildungsförderung in Malawi und am Bau von Lernzentren in Osttimor.