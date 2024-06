Gyeongju wird Austragungsort des APEC-Gipfels 2025

Photo : YONHAP News

Die Stadt Gyeongju wird Gastgeberin des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im Jahr 2025.Der Vorbereitungsausschuss für den APEC-Gipfel habe die im Südosten gelegene Stadt bei seinem zweiten Treffen am Donnerstag als Austragungsort ausgewählt, teilte das Außenministerium mit.Zudem wurde beschlossen, Ministertreffen in den jeweiligen Bereichen und Treffen von hohen Beamten im Rahmen des APEC-Gipfels in Incheon und auf der Insel Jeju abzuhalten. Damit sollen die Bemühungen der beiden unterlegenen Kandidatenstädte honoriert werden.Beim APEC-Gipfel diskutieren die Staats- und Regierungschefs aus 21 asiatisch-pazifischen Staaten, darunter die USA, Japan, China und Russland, über politische und wirtschaftliche Angelegenheiten. Der Gipfel 2025 ist im Monat November vorgesehen.