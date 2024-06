Nationales Südkorea erteilt weiterhin probeweise mehr Gruppenvisa für Touristen aus drei südostasiatischen Ländern

Südkorea hat die Probephase für die Ausstellung von mehr Gruppenvisa für Touristen aus Vietnam, Indonesien und den Philippinen um zwei Jahre verlängert.



Im Zuge der Ausweitung des Programms werden die Visa auch für Teilnehmer kleinerer Gruppenreisen erteilt.



Das gab das Justizministerium am Donnerstag bekannt.



Gemäß dem Programm kann eine aus mindestens drei Touristen bestehende Gruppe von einer vereinfachten Beantragung eines Gruppenvisums profitieren. Dies galt zuvor lediglich für Incentive-Reisen oder Schulausflüge, und die Untergrenze lag bei fünf Personen.



Die Ausweitung wurde im Juni letzten Jahres beschlossen, um mehr Touristen aus Südostasien ins Land zu locken.



Die Zahl der Gruppentouristen aus den drei Ländern ist von rund 23.800 in der ersten Hälfte letzten Jahres auf etwa 47.400 im zweiten Halbjahr gestiegen. Die Zahl hat sich damit nach der Einführung des Programms etwa verdoppelt.



Es habe jedoch mehrmals Fälle gegeben, dass sich Touristen aus der Gruppe entfernten, um illegal in Südkorea arbeiten zu können. Das Justizministerium wolle die Situation aufmerksam beobachten und dann endgültig über die Einführung der neuen Regelungen entscheiden.



Durchschnittlich 0,2 Prozent der Gruppentouristen aus den drei südostasiatischen Ländern waren in der zweiten Hälfte letzten Jahres in Südkorea untergetaucht.