Politik 66 Prozent der Südkoreaner unterstützten laut Umfrage Besitz eigener Atomwaffen

Laut dem Ergebnis einer Umfrage würden 66 Prozent der Südkoreaner den Besitz eigener Atomwaffen unterstützen.



Lediglich 15 Prozent sind davon überzeugt, dass Nordkorea seine Atomwaffen aufgeben wird, ergab eine Umfrage der staatlichen Denkfabrik Koreanisches Institut für Vereinigung (KINU).



Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Umfrageergebnis meinen 64,3 Prozent der Befragten, dass schärfere Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea kaum dazu beitragen können, Nordkorea zum Verzicht auf sein Nuklearprogramm zu bewegen.



Sollte Nordkorea seine Atomwaffen nicht abschaffen, sind 66 Prozent der Umfrageteilnehmer damit einverstanden, dass Südkorea über eigene Kernwaffen verfügt.



Zuletzt hatten Russland und Nordkorea einen Ausbau ihrer militärischen Zusammenarbeit beschlossen und auch einen Beistandspakt geschlossen.



Nach dem Putin-Kim-Gipfel in Pjöngjang flammte in Südkorea die Diskussion um die Notwendigkeit des Besitzes eigener Atomwaffen erneut auf.



31,3 Prozent der Interviewten stimmten der Einschätzung zu, dass Nordkorea seine Atomwaffen und Raketen nicht für einen Angriff auf Südkorea einsetzen wolle. In der Umfrage 2017 waren davon noch 54,9 Prozent der Befragten überzeugt.



Die Umfrage wurde vom 18. April bis 16. Mai durchgeführt. Es wurden 1.001 Erwachsene befragt. Die Fehlerquote wird mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben, das Konfidenzniveau mit 95 Prozent.