Webtoon Entertainment von Naver legt in USA starkes Börsendebüt hin

Webtoon Entertainment, die Sparte für Online-Comics des südkoreanischen Internetunternehmens Naver, hat in den USA ein starkes Börsendebüt hingelegt.Die Aktie legte an ihrem ersten Tag an der Technologiebörse Nasdaq um 9,5 Prozent auf 23 Dollar zu. In der Spitze hatte die Aktie mit 14 Prozent im Plus gelegen.Der Ausgabepreis der 15 Millionen Aktien hatte bei 21 Dollar je Aktie gelegen.Kim Jun-koo, Gründer und Geschäftsführer von Webtoon Entertainment, wurde mit den Worten zitiert, dass über die Hälfte der Strecke auf dem Weg zum "Disney Asiens" zurückgelegt sei. Kim hatte einst bei Naver als Suchmaschinen-Experte angefangen und die Webtoon-Plattform im Jahr 2005 als Nebenprojekt gestartet.Webtoons sind digitale Comics, die vor rund zehn Jahren in Südkorea erstmals aufkamen. Gewöhnlich werden sie auf dem Smartphone gelesen. Später wurden Webtoons auch in anderen asiatischen Ländern sowie Nordamerika und Europa populär.Naver hält 63,4 Prozent der Anteile an Webtoon Entertainment.