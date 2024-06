Russland erwägt Einfuhr von Nahrungsmitteln aus Nordkorea

Photo : KBS News

Russland kann nach Behördenangaben damit beginnen, Nahrungsmittel wie Äpfel und Ginseng aus Nordkorea einzuführen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag (Ortszeit).Dem Bericht zufolge kamen der Leiter des Föderalen Diensts für veterinäre und phytosanitäre Überwachung Russlands „Rosselchosnadsor“, Sergei Dankvert, und der Vizevorsitzende des nordkoreanischen Komitees für Qualitätskontrolle von Import- und Exportprodukten sowie Quarantäne, Kim Su-chol, am Donnerstag (Ortszeit) zu einem Gespräch zusammen. Sie hätten über die Möglichkeit engerer Handelsbeziehungen, einschließlich Ex- und Importen von Gemüse und Obst, diskutiert.Die russische Veterinärbehörde teilte mit, es gebe viel Potenzial für den bilateralen Handel von Gemüse und Obst.Dankvert sieht den Angaben zufolge die Möglichkeit für russische Importe nordkoreanischer Äpfel. Kim soll Bereitschaft seines Landes für Ginseng-Exporte nach Russland signalisiert haben. Nordkorea wünsche sich außerdem einen engeren Handelsaustausch von Vieh- und Milchprodukten, teilte die Behörde weiter mit.