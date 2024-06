Südkorea trifft in dritter Qualifikationrunde für Fußball-WM ausschließlich auf nahöstliche Länder

Photo : YONHAP News

In der dritten asiatischen Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft Südkorea ausschließlich auf nahöstliche Länder.Bei der Gruppenauslosung am Donnerstag am Sitz der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC in Kuala Lumpur wurde Südkorea in die Gruppe B mit Irak, Jordanien, Oman, Palästina und Kuwait gelost.Als härtester Gegner gilt Jordanien, das Südkorea beim Asien-Cup in Katar Anfang des Jahres eine schmerzliche Niederlage zufügte. Das Halbfinalspiel verlor Südkorea mit 0:2 und musste damit seinen Traum begraben, erstmals seit 64 Jahren den Titel zu gewinnen. Die Niederlage führte auch zur Entlassung des damaligen Nationaltrainers Jürgen Klinsmann.Im FIFA-Ranking belegt Südkorea Platz 22 und damit den höchsten Platz unter den sechs Mannschaften in Gruppe B. Dahinter folgen Irak auf Platz 55, Jordanien auf Platz 68 und Oman auf Platz 76. Palästina liegt an 95. Stelle, Kuwait an 137. Stelle.Die dritte Qualifikationsrunde wird von September bis Juni nächsten Jahres ausgetragen. Es gibt drei Gruppen. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2026 in Nord- und Zentralamerika. Die Dritt- und Viertplatzierten spielen in der vierten Qualifikationsrunde und gegebenenfalls später im interkontinentalen Playoff um die verbliebenen Startplätze für die Endrunde.