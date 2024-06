Gleichzeitiger Rückgang von Produktion, Konsum und Investitionen im Mai

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind im Mai sowohl die Industrieproduktion als auch der Konsum und die Investitionen rückläufig gewesen.Es ist das erste Mal seit vergangenem Juli, dass in allen dieser drei Bereiche ein Rückgang verbucht wurde.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag sank der Index der gesamten Industrieproduktion im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent auf 113,1.Die Halbleiterproduktion legte um 1,8 Prozent zu. Demgegenüber wurde bei Maschinen und Ausrüstungen sowie bei Autos ein Rückgang von jeweils 4,4 und 3,1 Prozent verbucht.Im Dienstleistungssektor schrumpfte die Produktion um 0,5 Prozent im Vormonatsvergleich.Der Index der Einzelhandelsumsätze, der die Entwicklung des Konsums anzeigt, fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Grund ist vor allem der Absatzrückgang von 2,9 Prozent bei mittellebigen Gütern.Die Anlageinvestitionen sackten verglichen mit dem Vormonat um 4,1 Prozent ab.