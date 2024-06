Südkorea fordert Nordkorea zu vorheriger Benachrichtigung über Dammöffnung auf

Photo : KBS News

Südkorea hat Nordkorea dazu aufgefordert, über die Schleusenöffnung an einem grenznahen Damm rechtzeitig zu informieren.In der Regenzeit kann die Dammöffnung zur Verhinderung von Überschwemmungen notwendig werden.Die Forderung unterbreitete die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Kim In-ae, am Freitag vor der Presse.Nordkorea habe ein solches Vorgehen in der Vergangenheit nur drei Mal angekündigt. Trotz Vereinbarungen mit Südkorea sei in anderen Fällen böswillig und unerlaubt Wasser abgelassen worden, kritisierte Kim.Die seit April letzten Jahres gekappten Verbindungskanäle zwischen Süd- und Nordkorea müssten zügig wiederhergestellt werden, um Benachrichtigungen über Schleusenöffnungen zu ermöglichen.Beide Länder hatten im Oktober 2009 vereinbart, dass Nordkorea im Falle einer Schleusenöffnung am Hwanggang-Damm am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin Südkorea vorher darüber benachrichtigen soll. Hintergrund war, dass sechs Einwohner im südkoreanischen Landkreis Yeoncheon an der Grenze ums Leben gekommen waren, nachdem Nordkorea unangekündigt Wasser aus der Stauanlage abfließen lassen hatte.Die Einigung wurde bis 2010 eingehalten, seit 2011 existiert sie nur noch auf dem Papier.