Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon liegt bei 25 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert zu Präsident Yoon Suk Yeol liegt immer noch unter 30 Prozent.Laut dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis einer Umfrage von Gallup Korea zeigten sich nur 25 Prozent der Befragten mit Yoons Arbeit zufrieden. Der Anteil ist gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt gesunken.Demgegenüber sprachen 66 Prozent, damit zwei Prozentpunkte mehr als letzte Woche, von einer schlechten Arbeit.Gallup Korea erklärte, dass der Zustimmungswert für Yoons Arbeit nach der Parlamentswahl im April den dritten Monat in Folge im unteren oder mittleren 20-Prozent-Bereich verharre. Im ersten Quartal seines dritten Amtsjahres (April bis Juni 2024) komme er im Schnitt auf 24 Prozent Zustimmung, was niedriger als die Beliebtheitswerte seiner Amtsvorgänger in der entsprechenden Zeit sei.Unter den Parteien erhielt die regierende Partei Macht des Volks 31 Prozent Zustimmung. Die Demokratische Partei sicherte sich 32 Prozent.Die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts wegen der umstrittenen Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen bei einer Such- und Rettungsaktion im vergangenen Sommer befürworteten 63 Prozent. 26 Prozent sprachen sich dagegen aus. Elf Prozent enthielten sich einer Antwort.Für die Umfrage wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.002 Menschen ab 18 Jahren befragt. Die Fehlerquote wird mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten angegeben, das Konfidenzniveau mit 95 Prozent.