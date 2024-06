Präsident Yoon trifft US-Geheimdienstchefin

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol empfängt Berichten zufolge am Freitagnachmittag Avril Haines, Direktorin der nationalen Nachrichtendienste der USA (DNI) im Präsidialamt.Es wird erwartet, dass Yoon und Haines Informationen im Zusammenhang mit dem jüngst unterzeichneten nordkoreanisch-russischen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft austauschen werden. Beide werden voraussichtlich erörtern, wie Südkorea und die USA gemeinsam dagegen vorgehen können.Als weiteres mögliches Thema gelten Pläne der südkoreanischen Regierung, Waffenlieferungen an die Ukraine zu prüfen. Erörtert werden voraussichtlich auch Alternativen zum im April aufgrund des russischen Vetos aufgelösten UN-Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen.Der DNI, Director of National Intelligence, ist für 16 Nachrichtendienste der USA, darunter CIA, zuständig. Haines ist die erste Frau in diesem Amt.Sie besucht Südkorea erstmals seit Oktober 2021 wieder.