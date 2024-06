Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag fester geschlossen.Für den Index ging es um 0,29 Prozent auf 2.792,08 Zähler nach oben.Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf Experten, dass sich am Kospi keine klare Richtung gezeigt habe. Die Anleger verhielten sich abwartend, da sie auf die Daten zu den privaten Konsumausgaben in den USA warteten.