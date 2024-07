Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag eine ballistische Rakete unbekannten Typs in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der südkoreanische Generalstab teilte mit, dass die Rakete um 5.05 Uhr vom nordkoreanischen Landkreis Changyon aus in nordöstliche Richtung gestartet wurde.Darüber hinaus wurden gegen 5.15 Uhr Spuren einer weiteren ballistischen Rakete erfasst, hieß es.Der JCS erklärte, das Militär habe zur Vorbereitung auf weitere Starts die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt. Zudem werde in enger Kooperation mit den Vereinigten Staaten und Japan die volle Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Am vergangenen Mittwoch hatte Nordkorea um 5.30 Uhr eine ballistische Rakete abgefeuert. Nach nordkoreanischer Darstellung handelte es sich um einen erfolgreichen Test einer Rakete mit Mehrfachsprengköpfen.Südkorea und die USA gelangten jedoch zu der Einschätzung, dass die Rakete nach einem instabilen Flug in der Luft explodierte. Nordkoreas Behauptung über einen erfolgreichen Test sei daher übertrieben.