Nordkorea hält Parteitreffen ab

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Arbeiterpartei hält zurzeit eine erweiterte Plenarsitzung ab.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag meldete, sei das am Freitag begonnene Treffen auch am Sonntag fortgesetzt worden.Die Abteilungen für jeden Sektor hätten über Maßnahmen gesprochen, wie die wichtigen Ziele für dieses Jahr erreicht werden können.Es gebe vertiefte Diskussionen der Teilnehmer. Auch würden Entwürfe im Detail untersucht, die in der Plenarsitzung eingereicht werden sollen.Machthaber Kim Jong-un wurde in dem KCNA-Bericht nicht erwähnt.Ein besonderes Augenmerk gilt der Frage, ob Nordkorea Folgemaßnahmen zum jüngst mit Russland unterzeichneten Partnerschaftsabkommen präsentieren wird.