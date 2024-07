Ausfuhren steigen im Juni um 5,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren sind im Juni gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent gestiegen.Wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Montag mitteilte, belief sich das Exportvolumen im Juni auf 57,07 Milliarden Dollar.Bei sechs der 15 wichtigsten Exportprodukte wurde ein Zuwachs verzeichnet. Die Lieferungen von Halbleitern, dem wichtigsten Exportschlager, legten um 50,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Rekordhoch von 13,42 Milliarden Dollar zu.Nach Abnehmerländern betrachtet, kletterten die Exporte in die USA gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent auf 11,02 Milliarden Dollar. Das entspricht dem bisher besten Ergebnis in einem Juni. Bei den Lieferungen in die USA wurde seit August letzten Jahres den elften Monat in Folge ein neuer Rekord für den jeweiligen Monat aufgestellt.Die Einfuhren schrumpften im Juni gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent auf 49,07 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren in der ersten Hälfte dieses Jahres beliefen sich auf 334,8 Milliarden Dollar. Das sind 9,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.