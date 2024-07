Yoon will Ministerposten für politische Angelegenheiten einführen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat beschlossen, den Posten eines Ministers für politische Angelegenheiten neu einzuführen.Man wolle dadurch die effektive und praktische Kommunikation zwischen der Nationalversammlung und der Regierung stärken, teilte der präsidiale Stabschef Chun Jin-suk am Montag mit.Man werde die Meinungen der Abgeordneten in Bezug auf wichtige politische Angelegenheiten und Staatsgeschäfte ausreichend anhören, Erläuterungen geben und sich laufend mit ihnen beraten, sagte Chung weiter.Ein Beamter des Präsidialamtes erklärte, dass die Regierung in diesem Monat einen Entwurf zur Änderung des Regierungsorganisationsgesetzes einreichen werde, um ein Ministerium für Bevölkerungsstrategie und -planung zu gründen. Gleichzeitig werde der Posten eines Ministers für politische Angelegenheiten geschaffen.Der Posten des Ministers für politische Angelegenheiten, ein Minister ohne Geschäftsbereich, bestand bis 1998 und wurde von der Regierung Kim Dae-jung abgeschafft. Das entsprechende Amt wurde nach dem Amtsantritt von Präsident Lee Myung-bak 2008 unter der Bezeichnung „Minister für spezielle Angelegenheiten“ wieder eingeführt, jedoch von seiner Nachfolgerin Park Geun-hye 2013 erneut abgeschafft.