Umfrage: 63 Prozent der Großunternehmen erwarten Exportzuwachs im zweiten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Mehr als die Hälfte der Großunternehmen in Südkorea rechnet laut dem Ergebnis einer Umfrage mit einem Exportzuwachs in der zweiten Hälfte dieses Jahres.Dem am Montag vom Unternehmerverband FKI veröffentlichten Umfrageergebnis zufolge gehen 63,2 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass die Ausfuhren im zweiten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr zulegen werden.Das Marktforschungsinstitut Mono Research befragte im Auftrag von FKI die 1.000 umsatzstärksten Unternehmen in den zwölf wichtigsten Exportbranchen.Nach Branchen betrachtet, rechnen 100 Prozent der Unternehmen in der Schiffbauindustrie mit einem Exportzuwachs. Der entsprechende Anteil übertraf 50 Prozent in den Branchen Petrochemie (75 Prozent), Bio-Health (72,7 Prozent), Autoteile (70 Prozent), Elektrik und Elektronik (68,3 Prozent), allgemeiner Maschinenbau (54,5 Prozent) und Autos (50 Prozent).Als Grund für diese Erwartung nannten 35,4 Prozent einen Nachfragezuwachs aufgrund einer verbesserten Geschäftslage. 15,6 Prozent gaben eine verstärkte Konkurrenzfähigkeit von Produkten, darunter die Entwicklung neuer Technologien, an.Der Leiter der Abteilung für wirtschaftliche und industrielle Forschung des FKI, Lee Sang-ho, sagte, die Ausfuhren würden im zweiten Halbjahr dank des Aufschwungs bei Halbleitern voraussichtlich weiter zulegen. Zugleich verwies er auf weiterhin große Unsicherheiten, die auf die Konjunkturverlangsamung in wichtigen Abnehmerländern wie den USA und China, die Wechselkursinstabilität und die zunehmende Konkurrenz in der Halbleiterbranche zurückgeführt würden.