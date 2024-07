Ausfuhren nach China 2023 mit stärkstem Rückgang seit 40 Jahren

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren nach China sind letztes Jahr so kräftig geschrumpft wie seit 40 Jahren nicht mehr.Das ergab ein Bericht, den das Institut für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) am Montag veröffentlichte.Die Lieferungen nach China gingen laut dem Bericht im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 19,9 Prozent auf 124,8 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz mit China verbuchte Südkorea letztes Jahr ein Defizit von 18,1 Milliarden Dollar. Es stellt das erste Defizit seit 1992 und das bisher größte Defizit im Handel mit China dar.Als Grund wurde genannt, dass sich sowohl die Struktur des Handels zwischen beiden Ländern als auch die Struktur der Lieferketten koreanischer Unternehmen verändert haben.In dem Bericht wird verlangt, dass Südkorea für eine langfristige Stärkung der Grundlage für Ausfuhren nach China seine wichtigsten Exportprodukte auf Konsumgüter erweitern und auf dem Binnenmarkt in der Volksrepublik stärker präsent sein muss.