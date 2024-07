JCS: Eine der beiden Raketen Nordkoreas schlug nach Fehlschlag nahe Pjöngjang ein

Photo : YONHAP News

Eine der zwei heute von Nordkorea abgefeuerten ballistischen Raketen ist laut dem südkoreanischen Militär sehr wahrscheinlich nach einem fehlgeschlagenen Start im Landesinneren abgestürzt.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas feuerte Nordkorea am frühen Montagmorgen zwei ballistische Raketen von Jangyon im Südwesten des Landes aus in nordöstliche Richtung ab.Eine Rakete sei etwa 600 Kilometer weit geflogen, während die andere Rakete lediglich 120 Kilometer weit geflogen sei, hieß es.Die erste Rakete stürzte in Gewässer vor Chongjin an der Nordostküste. Die zweite Rakete ist laut Berichten sehr wahrscheinlich auf dem Festland abgestürzt. 120 Kilometer nordöstlich von Jangyon befindet sich das östliche Gebiet von Pjöngjang.Bei beiden Raketen handelt es sich vermutlich um die ballistische Kurzstreckenrakete vom Typ Hwasong-11 (KN-23).