Südkoreas Devisenmarkt bleibt ab heute länger geöffnet

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Montag wird der südkoreanische Devisenmarkt bis 2 Uhr morgens geöffnet haben.Das Finanzministerium informierte nach seinen Angaben am Sonntag in einer Broschüre über Änderungen, die ab dem zweiten Halbjahr gelten. Dies betreffe institutionelle Änderungen und gesetzliche Neuregelungen.Vor allem wird eine strukturelle Verbesserung des Devisenmarktes vorgenommen, um dem inländischen Devisenmarkt eine offene und wettbewerbsfähige Struktur zu geben.Die Öffnungszeiten wurden demnach von 9 bis 15.30 Uhr bis 2 Uhr am nächsten Tag verlängert.Ein Beamter des Finanzministeriums äußerte die Erwartung, dass die Entwicklung des inländischen Kapitalmarkts und der Finanzindustrie beschleunigt wird, sollte die Zugänglichkeit für ausländische Investoren am Devisenmarkt auf das Niveau in den Industrienationen verbessert werden. Auf mittel- und langfristige Sicht würden die Beteiligung verschiedener Transaktionsteilnehmer und ein zugenommenes Transaktionsvolumen des koreanischen Won den Devisenmarkt noch stabiler machen, erwartete er außerdem.