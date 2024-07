Neun Tote und vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Seoul

Photo : YONHAP News

Mindestens neun Menschen sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Seoul getötet worden.Vier Personen wurden verletzt, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist.Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war ein 68-jähriger Mann um 21.27 Uhr mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die auf einem Bürgersteig nahe einer Kreuzung an der U-Bahn-Station City Hall warteten.Der Unfallverursacher war laut Polizeiangaben in falscher Richtung unterwegs und war zuerst mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert und dann in die Menschenmenge gefahren.Der Fahrer wurde am Unfallort festgenommen, er stand laut Polizei nicht unter Alkoholeinfluss. Das Fahrzeug soll plötzlich beschleunigt haben, habe der Mann gegenüber der Polizei gesagt.Präsident Yoon Suk Yeol ordnete unterdessen größtmögliche Bemühungen um die Versorgung der Opfer an.