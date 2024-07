Nordkorea verkündet erfolgreichen Test ballistischer Rakete mit riesigem Sprengkopf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag eine neue taktische ballistische Rakete getestet, die einen Sprengkopf mit 4,5 Tonnen Nutzlast führen kann.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA verkündete am Dienstag den erfolgreichen Start der Hwasong-11Da-4.5-Rakete.Der Test sei mit einem simulierten riesigen Sprengkopf durchgeführt worden, um die Flugstabilität und Genauigkeit bei einer maximalen Reichweite von 500 Kilometern und einer minimalen Reichweite von 90 Kilometern zu überprüfen.Im Juli stehe ein weiterer Test an, bei dem die Flugeigenschaften, Treffgenauigkeit und Explosionskraft bei einer mittleren Reichweite von 250 Kilometern geprüft werden sollen.Am Montag meldete der Vereinigte Generalstab Südkoreas den Start von zwei ballistischen Raketen durch Nordkorea. Die erste Rakete sei etwa 600 Kilometer weit geflogen, während die andere Rakete lediglich 120 Kilometer weit geflogen sei, hieß es.Über die zweite Rakete machte KCNA keine Angaben.