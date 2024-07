Verbraucherpreise steigen im Juni um 2,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea ist im Juni erneut gesunken.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Verbraucherpreisindex im Juni gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 113,84.Der Preisanstieg hat sich damit den dritten Monat in Folge verlangsamt.Die Warenpreise zogen um 2,7 Prozent im Vorjahresvergleich an. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 6,5 Prozent, Industriegüter um 2,1 Prozent. Die Strom-, Gas- und Wasserpreise stiegen um 0,9 Prozent.Die Dienstleistungspreise kletterten um 2,2 Prozent.Der Preisindex ohne Berücksichtigung der Nahrungsmittel- und Energiepreise, die Kerninflation nach dem Konzept der OECD, legte um 2,2 Prozent zu.