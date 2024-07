Gewerkschaft von Samsung Electronics ruft zu Generalstreik auf

Photo : YONHAP News

Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat am Montag zu einem Generalstreik aufgerufen.Die National Samsung Electronics Union (NSEU), die größte Gewerkschaft des Unternehmens, forderte am Montagnachmittag einen freien Tag für alle Beschäftigten und einen gerechten Ausgleich für ihre Mitglieder, die den Tarifvertrag für 2024 nicht unterzeichnet haben.Die Unternehmensleitung habe jedoch ihre Forderungen nicht akzeptiert, teilte die Gewerkschaft mit. Daraufhin rief sie zu einem Generalstreik auf.Die NSEU werde mit einem Generalstreik nach dem Prinzip „Ohne Lohn keine Arbeit“ kämpfen, bis ihre Forderung erfüllt sei, erklärte ihr Vorsitzender Son Woo-mok.Sie kündigte an, zuerst am 8. Juli in einen dreitägigen Generalstreik zu treten.Die Unternehmensleitung und die NSEU haben seit Januar Tarifverhandlungen geführt, konnten dabei ihre Differenzen aber nicht abbauen.Nachdem die Gewerkschaft zuvor bereits zu einem Streik aufgerufen hatte, legten ihre Mitglieder am 7. Juni erstmals in der Firmengeschichte ihre Arbeit nieder. Dafür hatten sie kollektiv Urlaub genommen.