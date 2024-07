Erster Spatenstich für „Seoul Arena” gefeiert

Photo : YONHAP News

Der erste Spatenstich für die „Seoul Arena“, die erste auf K-Pop-spezialisierte Konzerthalle in Seoul, ist gefeiert worden.Die Stadtverwaltung und die Firma Seoul Arena veranstalteten am Dienstag die Grundsteinlegung. Sie hätten Kräfte gebündelt, um ein qualitatives Wachstum der Aufführungskultur im Land und auch die Erhöhung des globalen Status der koreanischen Popmusik bewirken zu können, hieß es.Die Seoul Arena wird im Seouler Bezirk Dobong als Kulturkomplex gebaut. Dort werden eine auf K-Pop spezialisierte Konzerthalle mit einer maximalen Aufnahmekapazität von 28.000 Zuschauern, eine mittelgroße Aufführungshalle mit Kapazitäten für bis zu 7.000 Menschen und ein Kino untergebracht sein.Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass jährlich 2,5 Millionen Zuschauer aus dem In- und Ausland in die Seoul Arena gelockt werden können. Dadurch würden auch neue Arbeitsplätze in der Branche der Aufführungskultur entstehen.Die Stadtverwaltung sagte aktive Unterstützung zu, damit die Seoul Arena zum regionalen Wachstum des nordöstlichen Gebiets der Hauptstadt führen und sich außerdem zu einer Attraktion im Bereich Kulturaufführungen sowie zu einem Mekka für K-Contents entwickeln wird.