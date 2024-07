Photo : YONHAP News

Die Leitbörse in Seoul hat am Dienstag nachgegeben.Vor der Bekanntgabe wichtiger Daten zur US-Wirtschaft ging es für den Kospi um 0,84 Prozent auf 2.780,86 Zähler nach unten.Die Anleger würden auf das Sitzungsprotokoll der Fed-Sitzung im Juni am Mittwoch und die Bekanntgabe der Daten zum Arbeitsmarkt am Freitag warten. Davon erhofften sie sich Aufschlüsse über den künftigen Kurs in der Zinspolitik, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Experten.