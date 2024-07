Nordkoreas Machthaber besucht Munitionsfabrik

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat wichtige Fabriken für Munition und Maschinen besucht und einen insgesamt höheren Industrieausstoß gefordert.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Kim habe am Dienstag, am Tag nach dem viertägigen Treffen des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei, zunächst ein Unternehmen der Verteidigungsindustrie besucht. Das Unternehmen spiele eine Schlüsselrolle für die Stärkung der Verteidigungskapazitäten. Er sei von wichtigen Parteimitgliedern begleitet worden.Die Parteikader müssten gründlich studieren und vorbereitet sein, um die Modernisierung der Fertigungslinien und aller Einheiten auf wirtschaftlichem Gebiet anleiten zu können, zitierte KCNA den Machthaber.Später am Tag habe Kim außerdem eine wichtige Maschinenfabrik und Fabriken für Medizinprodukte besucht.Kim hatte sich auf dem jüngsten Parteitreffen mit der Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr zufrieden gezeigt. Es gebe einen merklichen Aufschwung, sagte Kim laut Berichten bei der Versammlung.Mit seinen Fabrik-Besuchen wollte Kim laut Berichten in Südkorea die Parteikader offenbar dazu ermutigen, die Modernisierung der Verteidigungsindustrie und anderer Wirtschaftssektoren voranzutreiben.Nordkorea hatte zuletzt insbesondere Bemühungen um eine Revitalisierung der Verteidigungsindustrie unternommen. Experten zufolge will Nordkorea vom Krieg Russlands gegen die Ukraine profitieren.Bereits im Mai hatte Kim mehrere Rüstungsbetriebe besucht.