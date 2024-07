Südkorea will auch in Drittländern geborenen Kindern nordkoreanischer Flüchtlinge Bildlungsunterstützung anbieten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Unterstützung für die Bildung nordkoreanischer Flüchtlinge erweitern.Ab dem zweiten Semester des kommenden Jahres sollen auch Kinder nordkoreanischer Flüchtlinge, die noch vor deren Einreise nach Südkorea in Drittländern geboren wurden, von einer solchen Unterstützung profitieren.Das Vereinigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es neulich einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zum Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge und zur Unterstützung bei deren Ansiedlung angekündigt habe.Unter den in letzter Zeit eingereisten nordkoreanischen Flüchtlingen ist es aufgrund der Corona-bedingten Reisebeschränkungen oft der Fall, dass ihre in Drittländern wie China geborenen Kinder mitreisten. Das aktuell geltende Gesetz zum Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge sieht jedoch keine Maßnahmen für deren Bildung vor.Nach der geänderten Fassung können nicht nur die Geflüchteten selbst, sondern auch deren Kinder, die auf der Flucht in Drittländern geboren wurden, Anspruch auf Fördermaßnahmen haben. Dazu zählen ein spezielles Uni-Aufnahmeprogramm und finanzielle Unterstützung für das Studium sowie fürs Lernen an Grund-, Mittel- und Oberschulen.Sollte der Gesetzentwurf noch im laufenden Jahr vom Parlament verabschiedet werden, können die in Drittländern geborenen Kinder ab dem zweiten Semester im kommenden Jahr in den Genuss dieser Unterstützung kommen, erklärte das Bildungsministerium.