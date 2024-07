Instantnudeln Ramyeon im ersten Halbjahr größter K-Food-Exportschlager

Photo : YONHAP News

Die Instantnudeln Ramyeon sind in der ersten Hälfte dieses Jahres der größte Exportschlager unter koreanischen Lebensmitteln gewesen.Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums am Mittwoch wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Ramyeon-Produkte im Wert von 590 Millionen Dollar ausgeführt. Das Exportvolumen sei gegenüber dem Vorjahr um 32,3 Prozent gestiegen.In China und den USA, den größten Abnehmermärkten für koreanische Instantnudeln, übertraf das kumulierte Exportvolumen Ende Juni jeweils die Schwelle von 100 Millionen Dollar. Auf dem US-Markt wurde mit 58 Prozent der kräftigste Zuwachs erzielt. Auch die Lieferungen nach Europa überschritten erstmals in einem ersten Halbjahr die 100-Millionen-Dollar-Marke.Die Exporte koreanischer Lebensmittel aus der Landwirtschaft (Agrifood) wuchsen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent auf 4,77 Milliarden Dollar. Größtes Abnehmerland waren die USA, gefolgt von China und Japan.