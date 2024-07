Regierung will mit Steuerbegünstigungen für Unternehmen Wirtschaft ankurbeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Steuerbegünstigungen für Unternehmen in Aussicht gestellt, die höhere Dividenden ausschütten.Unternehmen soll in Bezug auf die Körperschaftssteuer eine Gutschrift in Höhe von fünf Prozent der zusätzlich gezahlten Dividenden gewährt werden.Den zusätzlich ausgeschütteten Anteil können Aktionäre auf Wunsch getrennt von der allgemeinen Einkommenssteuer zu einem niedrigeren Satz versteuern.Unternehmen, die sich aktiv für das sogenannte „Value up“ engagieren, werden im Gegenzug bei der Erbschaftssteuer stärker entlastet.Die finanzielle Unterstützung für Kleinunternehmer und Selbstständige, die kurz vor einer Pleite stehen, wird erheblich erweitert. Der Fonds für die Unterstützung von Neustarts wird von derzeit 30 Billionen Won (21,5 Milliarden Dollar) auf mindestens 40 Billionen Won (28,7 Milliarden Dollar) aufgestockt.Die Regierung will Kleinunternehmer hinsichtlich der Fixkosten entlasten.Entsprechende Maßnahmen sehen die Roadmap für dynamische Wirtschaft und der wirtschaftspolitische Kurs für die zweite Jahreshälfte 2024 vor. Die Pläne präsentierten die zuständigen Ministerien am Mittwoch gemeinsam.Vizefinanzminister Kim Byung-hwan sagte, dass die Roadmap für die Reaktion auf strukturelle Probleme der Volkswirtschaft von großer Bedeutung sei.