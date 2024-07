Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch ein Plus von 0,47 Prozent verbucht.Der Index notierte bei einem Schlussstand von 2.794,01 Zählern.Grund für die gute Stimmung an der Börse seien Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell zu einer möglichen Zinssenkung.Powell hatte von Fortschritten bei den Wirtschaftsdaten gesprochen und die Anleger für eine bevorstehende Zinssenkung optimistisch gestimmt.