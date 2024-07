Sport Funktionär des Fußballverbandes trifft ausländische Kandidaten für Nationaltrainer-Posten

Ein hochrangiger Funktionär des Koreanischen Fußballverbandes (KFA) wird in Europa ausländische Kandidaten für den vakanten Posten des Cheftrainers für die Männer-Nationalmannschaft treffen.



Lee Lim-saeng, technischer Direktor des KFA, brach am Dienstag nach Europa auf.



Lee wird sich mit Gus Poyet, dem ehemaligen Trainer der griechischen Nationalmannschaft, und David Wagner, dem ehemaligen Trainer des englischen Vereins Norwich City, treffen.



Poyet, Wagner und Graham Arnold, Trainer der australischen Fußballnationalelf, sind noch im Rennen, nachdem die in Frage kommenden koreanischen Kandidaten faktisch keine Chancen mehr haben.



Das Nationalmannschafts-Komitee des KFA hatte mittlerweile über 100 ausländische Trainer unter die Lupe genommen. Sein Leiter Chung Hae-sung wollte sich laut Berichten aus verschiedenen Gründen, darunter die Gehaltsfrage, für einen koreanischen Trainer entscheiden. Er konnte jedoch die Verbandsspitze nicht überzeugen, die einen ausländischen Trainer bevorzugt. Daraufhin trat Chung jüngst zurück.