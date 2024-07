NHK: Japan plant beim NATO-Gipfel Spitzengespräch mit Südkorea, Australien und Neuseeland

Photo : YONHAP News

Japan will am Rande des NATO-Gipfels ein Gipfeltreffen mit Südkorea, Australien und Neuseeland zustande bringen.Premierminister Fumio Kishida koordiniere zurzeit ein Treffen der vier asiatisch-pazifischen Partnerländer (AP4), berichtete der japanische Sender NHK am Donnerstag.Der NATO-Gipfel findet vom 9. bis 11. Juli in Washington statt.Unterdessen berichteten japanische Medien, dass Premierminister Kishida am Vortag Pläne für Besuche in den USA und Deutschland vom 10. bis 14. Juli bekannt gab.Er wolle nach der Teilnahme am NATO-Gipfel nach Deutschland reisen und zu einem Spitzengespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen.Am 26. Juni hatte Kishida erwähnt, dass er anlässlich des NATO-Gipfels Gelegenheiten für Gespräche zwischen Südkorea, Japan und den USA schaffen wolle.