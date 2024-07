Südkorea und Luxemburg unterzeichnen Absichtserklärung über Working-Holiday-Programm

Photo : YONHAP News

Südkorea und Luxemburg haben eine Absichtserklärung über ein Working-Holiday-Programm unterzeichnet.Das Memorandum of Understanding wurde vom südkoreanischen Außenminister Cho Tae-yul und vom luxemburgischen Vizepremierminister und Außenminister, Xavier Bettel, vor ihrem Gespräch am Mittwoch in Seoul unterzeichnet.Das Working-Holiday-Programm soll jährlich jeweils bis zu 100 Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren aus beiden Ländern die Möglichkeit geben, im jeweils anderen Land ein Jahr lang zu jobben und die dortige Sprache zu erlernen.Beim Gespräch im Anschluss wies Cho darauf hin, dass die luxemburgische Botschaft in Südkorea in diesem Jahr offiziell eröffnet wurde und dass Südkorea die Botschaftseröffnung in Luxemburg vorbereitet. Aus diesem Anlass würden der bilaterale Austausch und die Zusammenarbeit verstärkt, sagte er.Laut dem Außenministerium wies Cho sein Gegenüber auch darauf hin, dass durch die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland der Frieden und die Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in der ganzen Welt, einschließlich Europas, bedroht würden. Er habe dann um Luxemburgs Kooperation im Umgang mit Nordkorea gebeten.