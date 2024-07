Wärmster Juni in Korea seit Aufzeichnungsbeginn

Photo : YONHAP News

Der vergangene Monat war der wärmste Juni in Südkorea seit Aufzeichnungsbeginn.Nach Angaben der Wetterbehörde KMA lag die landesweite Durchschnittstemperatur im Juni bei 22,7 Grad Celsius. Das sind 1,3 Grad mehr als der Durchschnitt in den letzten 30 Jahren.Dies entspricht dem höchsten Juni-Wert seit Beginn der landesweiten Wetterbeobachtung im Jahr 1973.An 2,8 Tagen im Landesschnitt, damit so häufig wie nie zuvor in einem Juni, lag die Tageshöchsttemperatur bei 33 Grad oder höher. In den vergangenen 30 Jahren waren es durchschnittlich 0,7 Tage.In Seoul erlebten die Einwohner am 21. Juni, damit am frühesten seit Messbeginn in Korea im Jahr 1907, eine Tropennacht.Die Hitze im vergangenen Monat wird auf die Auswirkungen hoher Temperaturen auf dem chinesischen Festland und eines wandernden Hochdruckgebiets zurückgeführt.