Regierung überprüft Einführung wochentagsbezogener Feiertage

Photo : KBS News

Die Regierung überprüft die Einführung von wochentagsbezogenen Feiertagen anstelle der aktuell gültigen datumsbezogenen Feiertage.Den Plan sieht die „Roadmap für dynamische Wirtschaft“ vor, die die Regierung am Mittwoch präsentierte.Beim aktuellen System der datumsbezogenen Feiertage kommt es nicht selten zu einem Brückentag, einem Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende.Als Verbesserungsmaßnahme wird erwogen, einen Freitag oder einen Montag zu einem Feiertag zu bestimmen, damit man an drei Tagen, einschließlich eines Wochenendes, freihaben kann.Sollte dieses System eingeführt werden, wird es einen Feiertag nicht an einem bestimmten Datum, sondern beispielsweise an einem bestimmten Montag in einem bestimmten Monat geben.