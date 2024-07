Filmfestival BIFAN beginnt heute

Photo : KBS News

Das Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) findet vom heutigen Donnerstag bis 14. Juli statt.Bei der 28. Auflage des Filmfests in Bucheon, westlich von Seoul, werden 255 Produktionen aus 49 Ländern aufgeführt, wie das Organisationskomitee mitteilte.In der dieses Jahr erstmals eingeführten internationalen Wettbewerbssektion für KI-Filme werden 15 Streifen gezeigt, die mit KI-Technologien produziert wurden.Geplant ist außerdem eine Konferenz über die Produktion von KI-Videos. Dabei werden Auswirkungen von KI-basierten Bildverarbeitungstechniken auf die Filmindustrie und verschiedene Fälle im Ausland vorgestellt.Der Eröffnungsfilm ist die US-amerikanische und britische Produktion „Love Lies Bleeding“. Der Abschlussfilm ist „Twilight of the Warriors: Walled In“ aus Hongkong.