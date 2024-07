Scheidender chinesischer Botschafter stattet Südkoreas Außenminister Besuch ab

Photo : YONHAP News

Der scheidende chinesische Botschafter in Südkorea, Xing Haiming, hat am Donnerstag Außenminister Cho Tae-yul einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Xing sagte Reportern gegenüber, er werde nach seiner Rückkehr gute Erfahrungen in seinem Herzen bewahren und sich weiterhin um die Entwicklung der bilateralen Beziehungen bemühen.Xing hatte im Januar 2020 seine Arbeit als Botschafter in Seoul aufgenommen. Er wird laut Berichten Mitte Juli aus dem Amt scheiden.Xing ist ein Diplomatie-Experte mit fast 20-jähriger Tätigkeit im Zusammenhang mit Süd- und Nordkorea. An ihn waren große Erwartungen geknüpft, weil er fließend Koreanisch spricht und über viele Kontakte in Südkorea verfügen soll.Er hatte jedoch im Juni letzten Jahres gesagt, diejenigen, die auf eine Niederlage Chinas wetten, würden es auf jeden Fall bereuen. Nachdem diese Bemerkung für eine Kontroverse gesorgt hatte, wurden seine öffentlichen Auftritte deutlich weniger.Wie verlautete, habe ihm dieser Vorfall auch offizielle Kontakte mit südkoreanischen Regierungsbeamten erschwert.